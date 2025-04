Inter, quinto derby vale tutto: contro il Milan per reagire al momento – CdS

La sconfitta all’ultimo secondo contro il Bologna è stata una doccia fredda per l’Inter. Una sberla che ha raffreddato l’entusiasmo generato dall’approdo alla semifinale di Champions League e, soprattutto, ha azzerato il prezioso vantaggio sul Napoli in vetta alla classifica. La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan arriva in un momento cruciale per reagire, come riportato dal Corriere dello Sport.

QUINTO DERBY – Il pareggio contro il Bologna avrebbe mantenuto i nerazzurri in controllo della situazione, ma ora ogni margine è svanito. Un campanello d’allarme che risuona forte alla vigilia del quinto derby stagionale, forse il più importante di tutti. La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan arriva in un momento cruciale, e stavolta c’è molto di più in palio. Per l’Inter, la chance di continuare a sognare uno storico Triplete. Per il Milan, l’unico treno rimasto per provare a staccare un biglietto europeo. Quattro derby sono già andati in scena in questa stagione e la squadra di Simone Inzaghi non è mai riuscita a vincere: due pareggi, due sconfitte, una delle quali è costata la Supercoppa. È il momento di invertire la rotta.

Inter-Milan in un San Siro colorato di nerazzurro: quale sarà l’approccio della squadra di Inzaghi?

QUALCOSA DA CAMBIARE – Le motivazioni in casa nerazzurra non mancano. Anzi, la sensazione è che questa Coppa Italia verrà affrontata con il massimo della determinazione. A questo punto della stagione, non ha senso tirarsi indietro: “l’effetto jackpot” – con scudetto, Champions e Coppa in ballo – è il sogno di tutti. I segnali della vigilia lo confermano: Inzaghi ha provato i titolari, deciso a schierare il miglior undici possibile per chiudere il conto con i rossoneri. Tatticamente, però, qualcosa dovrà cambiare. Se la prima stracittadina è stata a senso unico, le successive sono state più equilibrate, ma con un comune denominatore: il Milan ha sempre saputo soffocare la manovra dal basso dell’Inter, con un pressing ampio ed efficace. Stavolta, però, Inzaghi potrebbe optare per un approccio più aggressivo sin dai primi minuti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno