Inter, quattro Primavera restano con Inzaghi: in panchina col Torino

L’Inter continua a preparare la trasferta contro il Torino, in programma domenica 11 maggio alle ore 18, e lo fa coinvolgendo anche alcuni giovani della Primavera. Una scelta dettata anche dal contesto post-Barcellona, dopo il grande sforzo compiuto nella semifinale di Champions League.

PRIMAVERA IN SOCCORSO – Non prenderanno infatti parte alla prossima gara del campionato giovanile il difensore Re Cecconi, i centrocampisti Berenbruch e Topalovic, e l’attaccante Spinaccè: tutti e quattro sono stati trattenuti da Simone Inzaghi in prima squadra, a disposizione per il match dell’Olimpico Grande Torino. Con molti titolari affaticati e un turnover in vista, Inzaghi ha deciso di allargare il gruppo con volti già noti al settore giovanile nerazzurro, ragazzi che si stanno ritagliando sempre più spazio anche nelle sedute con la prima squadra. Non è la prima volta che i quattro giovani vengono aggregati in pianta stabile al gruppo dei “grandi”. Re Cecconi e Berenbruch, in particolare, si sono messi in evidenza già da inizio stagione per affidabilità e crescita costante. Topalovic e Spinaccè sono invece profili offensivi interessanti, capaci di portare intensità e qualità in allenamento, rappresentando anche valide alternative nel caso di emergenza.

Primavera in Prima squadra, più spazio in questo finale di stagione?

GESTIONE DELLE FORZE – La loro assenza dalla rosa della Primavera è quindi un segnale chiaro: Inzaghi vuole testare da vicino le loro condizioni e tenerli pronti in caso di necessità per la sfida contro i granata. In un momento della stagione in cui ogni dettaglio conta, anche la profondità della rosa può fare la differenza. E l’Inter, proiettata tra la rincorsa allo scudetto e la finale di Champions, punta anche sull’entusiasmo e la freschezza dei suoi talenti più giovani.