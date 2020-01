Inter ai quarti di Coppa Italia, con Fiorentina o Atalanta: campo già deciso

L’Inter, grazie al 4-1 al Cagliari di stasera, è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia: sfiderà la vincente di Fiorentina-Atalanta. La partita è in programma domani, e il sorteggio del campo (vedi articolo) e del tabellone (vedi articolo) fa sì che si sappia già il calendario.

IL PROGRAMMA – L’Inter sfiderà in casa la vincente di Fiorentina-Atalanta. Il quarto di finale di Coppa Italia si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza, a prescindere dall’avversario che uscirà domani alle ore 15 al Franchi. Il sorteggio di ottavi e quarti di finale, effettuato lo scorso 6 dicembre, ha stabilito che i nerazzurri in caso di passaggio del turno dei viola sarebbero in casa (novità inserita dalla scorsa stagione, quando si affrontano teste di serie e formazioni entrate nel terzo turno eliminatorio). Stesso discorso con l’Atalanta, a sua volta testa di serie, perché l’Inter ha un numero più basso nel tabellone (4 contro 5). Per quanto riguarda la data indicativa è mercoledì 29 gennaio, ma la Lega Serie A definirà il calendario da venerdì in poi. Possibili spostamenti di giorno (o anche di settimana) in base alle esigenze televisive. Domani quindi l’Inter conoscerà soltanto l’avversario ai quarti di Coppa Italia: una tra Fiorentina e Atalanta giocherà al Meazza.