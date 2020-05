Inter, quanti motivi per fare bene in Coppa Italia! Conte carico – GdS

“La Gazzetta dello Sport” presenta la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter. I nerazzurri di Antonio Conte devono ribaltare lo 0-1 di San Siro, ma hanno una miriade di buoni motivi per cercare la qualificazione

DIGIUNO – L’Inter non vince la Coppa Italia dal 2011. C’era Leonardo in panchina, che aveva preso il posto di Rafa Benitez, e nessuno nel club nerazzurro avrebbe potuto immaginare che quel trofeo sarebbe rimasto l’ultimo per così tanto tempo. Ecco perché dopo 9 anni dal successo di Roma contro il Palermo, la Coppa edizione 2020 rappresenta un obiettivo primario, soprattutto adesso che lo scudetto sembra più lontano, che la qualificazione Champions è assicurata e il cammino in Europa League ancora da decifrare. Anche per Antonio Conte, che da tecnico non è mai rimasto all’asciutto di trofei negli anni passati tra Juventus e Chelsea. Da giocatore Conte ha vinto solo una finale di Coppa Italia delle 4 giocate con i bianconeri. Mentre in panchina ha perso proprio contro il Napoli nel 2012 e l’unica coppa nazionale l’ha vinta a Londra. Insomma, ci sono un sacco di buoni motivi per fare il colpaccio in Campania e poi pensare alla finale.

LAVORO – L’emergenza sanitaria ha inoltre rimodulato il lavoro di Antonio Conte. Ad Appiano la palestra è stata di fatto trasferita all’aperto, il carico di forza si fa sul campo e non al chiuso. Ma, soprattutto, in questo periodo Conte sta alternando sedute di gruppo a 2-3 giorni consecutivi di lavoro diviso in due gruppi. Conte sta facendo molto uso dei video per rivisitare dei concetti di gioco lasciati in sospeso prima del lockdown. Nel giorno delle sedute video, la squadra si allena poi in un unico gruppo, così da mettere in pratica la teoria. Nei giorni successivi, come ieri, squadra divisa in due. Conte ha spinto molto sull’acceleratore, in questo periodo. La squadra ha di fatto ripetuto una preparazione estiva. Ora si passa alla fase propriamente tattica, preparazione vera al match di Coppa Italia. E la base di partenza resterà il 3-5-2. A maggior ragione se le prime partite saranno subito decisive. Conte ha dalla sua partenze stagionali abbastanza spedite. L’Inter si augura non ci siano eccezioni.

LA COPPIA DECISIVA – Al San Paolo è già successo, la notte del 6 gennaio. I nerazzurri vincono a Napoli dopo 22 anni e il blitz sui partenopei viene firmato dall’affiatato duo. Romelu Lukaku ne segna 2, Lautaro Martinez chiude il tris. Una notte magica, con l’Inter che riprende la Juventus in testa alla classifica. Rivedere i due compagni di merende a quel livello, in una sfida a eliminazione diretta, può davvero dare a Conte l’arma in più. Il belga in Coppa Italia ha segnato una doppietta contro il Cagliari, il ‘Toro’ è ancora a secco. Dopo il San Paolo erano a 30 gol in coppia, oggi sono a 39. Romelu vuole segnare quando conta davvero, Lautaro Martinez non dovrà pensare al Barcellona.

Fonte: La Gazzetta dello Sport