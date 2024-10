Inter, quanti cambi con l’Empoli? Due certi! Novità a sinistra – TS

L’Inter domani alle 18.30 giocherà contro l’Empoli al Castellani. Simone Inzaghi cambierà qualcosina rispetto al 4-4 contro la Juventus. Due cambi quasi assicurati.

RISPOSTE – Bisogna ovviamente aspettare l’allenamento di oggi, dove Inzaghi parlerà pure alla squadra, per capire di più sull’Inter che domani sarà ospite a Empoli contro la squadra di Roberto D’Aversa. Ma ciò che è sicuro e che almeno un paio di cambi ci saranno, se non di più. Domani alle 18.30, i nerazzurri giocheranno al Castellani con l’obiettivo di riscattare il 4-4 contro la Juventus. Per come è arrivata si è trattata quasi di una mezza sconfitta, vista la rimonta bianconera da 2-4 a al pareggio finale. Ora Inzaghi vuole subito un’immediata risposta. Per farlo si prepara di sicuro a due cambi.

Empoli-Inter, la probabile formazione con due cambi

CAMBI – Rispetto al Corriere dello Sport, il quale presuppone già cinque cambi, Tuttosport si mantiene un po’ cauto sulle scelte e sull’eventuale turnover di Inzaghi. Due sostituzioni sono praticamente certe: Davide Frattesi e Matteo Darmian al posto di Piotr Zielinski e Federico Dimarco. A sinistra, dunque, una novità, con Darmian a sinistra piuttosto che a destra, dove dovrebbe figurare ancora Denzel Dumfries. Per il resto, si va verso la conferma in blocco della difesa, con de Vrij al centro della difesa, supportato da Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Così come in attacco, con Marcus Thuram e Lautaro Martinez titolari. La probabile formazione di Tuttosport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Darmian; Thuram, Lautaro Martinez.