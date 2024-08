Inter, il punto sugli infortunati a −4 dal Genoa: tempistiche e rientri! – TS

Pian piano torna il sereno e rientrano i guai fisici per l’Inter. Simone Inzaghi ritrova alcuni suoi infortunati, ma manca ancora qualcuno da depennare dalla lista dell’infermeria.

RIENTRI – Fra soli quattro giorni – ovvero sabato pomeriggio – l’Inter dovrà scendere in campo per la prima volta in Serie A, inaugurando la stagione contro il Genoa. Il rischio di dover arrivare a Marassi senza una serie di importanti giocatori c’è stato, purtroppo. Fortunatamente, però, dopo una settimana di preoccupazione, in cui ha visto tantissimi giocatori fermarsi e uscire dalla lista dei disponibili, sul volto di Simone Inzaghi inizia a comparire un piccolo sorriso. Gradualmente, infatti, l’allenatore piacentino sta ritrovando quei suoi uomini che nell’ultimo periodo della preparazione hanno subito infortuni e affaticamenti.

Inter, il quadro sugli infortunati di Inzaghi

INFERMERIA – Ieri Alessandro Bastoni ha ufficialmente fatto tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi, che lo aveva precauzionalmente lasciato fuori dall’amichevole contro il Chelsea. Il difensore dell’Inter, infatti, ha svolto regolarmente la sessione di lavoro insieme ai suoi compagni, che lavorano sodo in vista del primissimo match ufficiale contro il Genoa. Oggi, invece, sarà il momento di riaggregare Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Hakan Calhanoglu. I tre calciatori affronteranno l’intera seduta d’allenamento insieme al resto dei nerazzurri, senza svolgere lavoro differenziato.

TEMPISTICHE – Situazione più complicata quella di Stefan De Vrij e Piotr Zielinski. Il difensore olandese ieri si è sottoposto alle terapie, mentre il polacco è tornato ad allenarsi sul campo per la prima volta dopo aver subito l’infortunio. Ovviamente solo alcuni di questi calciatori saranno a disposizione di Inzaghi per Genoa-Inter. Certamente lo saranno Bastoni, Taremi, Arnautovic e Calhanoglu, con quest’ultimo probabilmente in campo già dal primo minuto della gara.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna