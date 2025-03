Inter, il punto dopo l’allenamento: Dimarco OK! Dubbi su altri due – Sky

L’Inter continua la preparazione in vista della sfida contro l’Udinese, in programma domenica 30 marzo a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi ha svolto oggi un allenamento intenso, con un occhio di riguardo per gli infortunati e i nazionali ancora in rientro. Sempre più buone notizie riguardo Dimarco, così come ribadito da Sky Sport. Ma restano due dubbi.

LAVORO COMPLETO – La notizia più positiva arriva da Federico Dimarco, che ha completato l’intera sessione di allenamento con il gruppo. Il laterale nerazzurro sembra ormai pienamente recuperato dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime quattro partite dell’Inter. Se non ci saranno ricadute nei prossimi giorni, sarà a disposizione di Inzaghi per la partita contro l’Udinese. Situazione diversa per Matteo Darmian, che ha svolto un lavoro parziale con il gruppo, alternandolo con una sessione personalizzata. Il difensore sta gestendo il recupero con cautela e sarà monitorato nei prossimi giorni per capire se potrà essere convocato per la prossima gara di campionato.

Due ancora a parte, in dubbio contro l’Udinese!

DA CHIARIRE – Permangono alcuni dubbi sulle condizioni di Nicola Zalewski e Stefan de Vrij, entrambi ancora alle prese con i rispettivi recuperi. L’esterno ex Roma ha svolto oggi una sessione di lavoro individuale e sarà valutato nei prossimi giorni per verificare la possibilità di rientrare almeno parzialmente in gruppo prima del match contro l’Udinese. Anche de Vrij ha lavorato a parte e il suo recupero procede con cautela. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

ULTIMI A RIENTRARE – Per completare la rosa, Simone Inzaghi attende il rientro degli ultimi nazionali. Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Davide Frattesi, impegnati con la Nazionale italiana, torneranno ad allenarsi domani. Gli ultimi a rientrare saranno invece Kristjan Asllani e Mehdi Taremi, attesi giovedì 27 marzo dopo gli impegni con Albania e Iran. Con la squadra quasi al completo, l’Inter affronterà gli ultimi giorni di preparazione per il match di domenica. L’obiettivo di Inzaghi è recuperare il maggior numero di giocatori possibile per affrontare al meglio una partita fondamentale nella corsa allo scudetto.