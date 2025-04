Inter, il punto dall’allenamento: novità Taremi! Notizie positive su Dimarco – Sky

L’Inter ha concluso la seduta di allenamento odierna ad Appiano Gentile con diverse novità importanti in vista della sfida di sabato contro il Cagliari. Buone notizie per Simone Inzaghi, che inizia a recuperare pedine fondamentali per il rush finale della stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le prime buone notizie riguardano principalmente le condizioni di Federico Dimarco e Mehdi Taremi.

IL REPORT – L’Inter oggi si è riunita in allenamento per preparare per la prima volta la sfida in casa contro il Cagliari. Hanno svolto lavoro a parte Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, entrambi alle prese con problemi fisici che li terranno ancora lontani dal campo per un po’ di giorni. Sorride invece Mehdi Taremi: l’attaccante iraniano ha lavorato in maniera personalizzata ma il suo rientro in gruppo è ormai imminente. Secondo quanto filtra da Appiano, Taremi dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni già nella giornata di domani. Se tutto procederà senza intoppi, l’ex Porto sarà tra i convocati per la gara di sabato. Un ritorno che regala a Inzaghi una preziosa opzione in più per il reparto offensivo, soprattutto in vista del probabile turnover.

Taremi e non solo, sospiro di sollievo per Dimarco

ALTRA NOTIZIA POSITIVA – Notizie incoraggianti anche per quanto riguarda Federico Dimarco. L’esterno sinistro ha svolto parte della seduta con il gruppo e sarà a disposizione per la gara contro il Cagliari. Resta ora da capire quale sarà la scelta di Inzaghi: schierarlo subito dal primo minuto o risparmiarlo in vista del fondamentale ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma la settimana prossima. Una decisione che verrà presa a ridosso del match, valutando anche la condizione di Carlos Augusto, pronto eventualmente a partire ancora titolare.