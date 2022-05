Inter punta sulla pressione psicologica. E per farlo c’è anche Barella – Sky

Inter al lavoro per preparare la prossima partita. Soprattutto per provare a invertire quella che oggi è una rincorsa al Milan capolista. Come ripreso da Sky Sport, Inzaghi ritrova Barella dopo l’infortunio di Udine

TESTA A EMPOLI… E MILAN – L’Inter vuole sfruttare il jolly dato dal calendario di Serie A (vedi focus). L’obiettivo del weekend in casa nerazzurra è creare pressione psicologica sul Milan, che giocherà dopo. E lo farà a Verona. A Milano, invece, Simone Inzaghi se la vedrà contro l’Empoli, già affrontato e battuto in Coppa Italia a San Siro. E con non poche fatiche. La buona notizia, a conferma delle buone sensazioni di ieri, è la presenza di Nicolò Barella, che c’è e ha recuperato. Come riportato dal collega Andrea Paventi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile -, il centrocampista azzurro, escludendo altri problemi della vigilia, sarà titolare anche venerdì. Il recupero di Barella in Inter-Empoli, unito a quello di Hakan Calhanoglu dopo aver scontato la squalifica, permetter a Inzaghi di schierare il centrocampo-tipo con al centro Marcelo Brozovic (vedi premio).