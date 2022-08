Inter, prove generali a San Siro alla vigilia dello Spezia: il programma – Sky

L’Inter si prepara alla sfida con lo Spezia, prima in casa della nuova stagione in programma domani alle ore 20.45 (QUI le ultime). Intanto la squadra di Inzaghi proprio in questi minuti si appresta a svolgere un allenamento a San Siro. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport 24

PROVE GENERALI – L’Inter domani alle ore 20.45 sfiderà lo Spezia di Luca Gotti a San Siro. Matteo Barzaghi svela il programma della squadra: «Intanto l’Inter sta per arrivare a San Siro per provare il manto erboso. Sicuramente occhi tutti per Lukaku per capire come sarà riabbracciato nel suo stadio, dai suoi tifosi. Dopo il gol a Lecce ora vorrà farsi vedere a Milano. Intanto Milano è deserta ma allo stadio domani sarà quasi tutto esaurito. Dopo l’allenamento a San Siro la squadra andrà in ritiro ad Appiano Gentile. Un dubbio di formazione tra Gosens e Dimarco per Inzaghi: quest’ultimo sta facendo così bene da mettere in difficoltà il tecnico».