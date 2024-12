Inter, prosegue il lavoro prima di Cagliari: le ultime sugli infortunati

L’Inter si avvicina alla delicata trasferta di Cagliari, valida per la diciottesima giornata di Serie A, con la consapevolezza di dover fronteggiare un’emergenza in difesa che rischia di complicare i piani di Simone Inzaghi. Durante l’allenamento della vigilia, tenutosi alla Pinetina, sono arrivate conferme riguardo alcuni infortunati.

IN INFERMERIA – Inter a lavoro alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ultima del 2024. Fermo ai box, il duo formato da Francesco Acerbi e Benjamin Pavard non ha preso parte alla sessione odierna. Entrambi i difensori, pilastri della retroguardia nerazzurra, restano indisponibili per il match contro i rossoblù e, a questo punto, l’obiettivo dello staff medico diventa chiaro: recuperarli in tempo per la Supercoppa Italiana, appuntamento cruciale per l’Inter nelle prossime settimane. Acerbi, alle prese con un problema muscolare, e Pavard, frenato da un fastidio al ginocchio, saranno dunque costretti a un’altra giornata di riposo forzato. Anche Matteo Darmian non si è ancora allenato con il gruppo.

Inter in emergenza, una sola nota positiva

ALTERNATIVE – Alla luce delle assenze, sarà interessante vedere come Inzaghi deciderà di impostare il suo pacchetto arretrato. Bisseck, de Vrij e Bastoni potrebbero formare la linea a tre titolare, mentre Dumfries e Dimarco agiranno sulle fasce. Resta comunque l’incognita legata a una panchina priva di ricambi naturali per il reparto difensivo, un dettaglio che potrebbe influire in caso di necessità durante il match così come già successo nelle ultime giornate. Un raggio di sole arriva però da Stefan de Vrij. L’olandese ha completato il recupero dall’infortunio che lo aveva tenuto ai margini nelle ultime settimane e, stando alle indiscrezioni, potrebbe addirittura partire titolare all’Unipol Domus.