Inter, programma definito a -2 dalla Fiorentina: scelta precisa di Inzaghi!

Si avvicina la seconda sfida contro la Fiorentina, che si spera possa terminare con un finale diverso. Simone Inzaghi prepara l’Inter, prendendo una decisione per il gruppo.

ESPERIENZA – Giovedì sera, allo Stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, l’Inter ha subito una vera e propria batosta. Una sconfitta cocente come quella contro la Fiorentina, per 3-0, non si vedeva da anni. Ma il vero problema è che è arrivata proprio in uno scontro che non si poteva sbagliare per riuscire a restare col fiato sul collo del Napoli. L’obiettivo di conquistare tre punti nel recupero della quattordicesima giornata e salire in testa alla classifica a parità di punti contro la squadra di Antonio Conte non è stato raggiunto. Adesso, però, i nerazzurri devono fare esperienza e ritornare sul campo più determinati di prima.

Inzaghi prepara Inter-Fiorentina: una decisione extra-campo!

LA DECISIONE – La chance per rimediare e, soprattutto, per riscattarsi immediatamente c’è perché tra due giorni ci sarà di nuovo la Fiorentina schierata in campo contro l’Inter. La cornice, questa volta, sarà San Siro con i tifosi nerazzurri vogliosi di vedere una reazione e una risposta al Napoli, che domani ha la chance di allungare ulteriormente. Proprio in vista della sfida ai viola della ventiquattresima giornata, arrivano informazioni interessanti sulle scelte di mister Inzaghi, non solo di campo. Dopo l’allenamento di questa mattina, l’Inter tornerà a lavoro domani, sempre in mattinata. I giocatori, però, non rimarranno in ritiro ad Appiano Gentile, come molto spesso succede alla vigilia delle partite casalinghe. Il gruppo di Inzaghi, infatti, si ritroverà direttamente al centro sportivo nerazzurro lunedì mattina. Questa, dunque, la decisione, riportata da Sky Sport, per la preparazione della seconda gara consecutiva contro la Fiorentina.