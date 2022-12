Inter, programma completo. Non solo il Betis: oggi le prossime tre rivali

L’Inter oggi giocherà contro il Real Betis in amichevole alle 18, ma non sarà l’unico impegno. Oltre alla squadra di Inzaghi scenderanno in campo anche le prossime avversarie.

LE PARTITE – L’Inter alle 18 sarà di scena a Siviglia, contro il Real Betis. Non è l’unica amichevole di oggi: alle 20.30 tocca al Napoli, primo avversario del 2023 il 4 gennaio, che ospiterà il Villarreal al Maradona. Al big match del Meazza che fa ripartire la Serie A mancano diciotto giorni: cominciano a essere dei test di spessore. Gioca anche il Sassuolo, alle 15 a Marbella col PSV Eindhoven, con i neroverdi che affronteranno l’Inter giovedì 29 alle 17 a Reggio Emilia nell’ultima amichevole prima della ripresa. È invece partita ufficiale per la Reggina, avversario al Granillo (sempre in un test non ufficiale) mercoledì 21 alle 18. Alle 20.30 per i calabresi c’è lo scontro diretto interno col Bari, seconda contro terza della Serie B, per la diciottesima giornata. Sfida fra due prestiti Inter: Giovanni Fabbian contro Eddie Salcedo.