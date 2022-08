Inter, primo allenamento con vista Lecce con una presenza di riguardo

L’Inter sta lavorando in vista dell’esordio in campionato con il Lecce, in programma sabato 13 agosto alle ore 20.45 al “Via del Mare”. Gli uomini di Inzaghi hanno ricevuto oggi pomeriggio una visita di riguardo per la seduta di allenamento

VICINANZA – Steven Zhang è arrivato al centro sportivo Suning di Appiano Gentile per assistere all’allenamento della squadra. L’Inter sabato 13 agosto esordirà in campionato al Via del Mare contro il Lecce con il dubbio legato a Marcelo Brozovic (vedi articolo). Il presidente nerazzurro ci tiene a dimostrare la sua vicinanza alla squadra assistendo alla seduta di allenamento pomeridiana.