Dall’Inter Primavera alla Prima squadra, Inzaghi ne lascia tre a Chivu

Inter Primavera e Prima squadra oggi in campo rispettivamente contro Bologna e Spezia. I ragazzi di Chivu giocheranno fra poco (vedi formazioni ufficiali). Inzaghi non avrà a disposizione tre baby

INTRECCI − Le strade di Primavera e Prima squadra si intrecciano in casa Inter. Fra poco scenderà in campo la squadra di Chivu che avrà regolarmente dal primo minuto Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e Valentin Carboni. Tre baby aggregati con il ritiro di Inzaghi durante il precampionato. Dunque, questa sera al Meazza il trio non sarà disponibile per il match di Serie A contro lo Spezia. Probabile, invece, la presenza in panchina Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo.