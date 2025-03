Inter, presto una decisione decisiva su de Vrij e Zalewski: cosa filtra

L’Inter si avvicina alla sfida contro l’Udinese con buone notizie dall’infermeria. Nella giornata di ieri, sia Stefan De Vrij che Nicola Zalewski hanno lavorato parzialmente in gruppo, avvicinandosi al recupero completo. Presto una decisione definitiva riguardo la loro presenza o meno domenica.

ALTRO GIORNO DI LAVORO – Oggi Stefan de Vrij e Nicola Zalewski effettueranno un ultimo step per capire se riusciranno a recuperare in tempo per la sfida di domenica contro l’Udinese. I due calciatori si alleneranno interamente con i compagni, testando la loro condizione fisica in vista della partita di domenica. La rifinitura di domani sarà il momento decisivo per la scelta finale di Simone Inzaghi e dello staff medico nerazzurro. Salvo sorprese, sia l’olandese che il polacco dovrebbero essere convocati per la gara contro l’Udinese, anche se con ogni probabilità partiranno dalla panchina. La sfida di San Siro contro l’Udinese si preannuncia fondamentale per consolidare il primato in classifica, ma con assenze importanti.

Recupero prudente per de Vrij e Zalewski, ma importante!

NUOVE SOLUZIONI – Inzaghi non ha intenzione di forzare il rientro dei due giocatori, consapevole dell’importanza di gestire le energie in un periodo cruciale della stagione. L’Inter è ancora in corsa su più fronti e ogni elemento della rosa potrebbe rivelarsi decisivo nelle prossime settimane. Per questo, De Vrij e Zalewski saranno monitorati con attenzione e, se necessario, verranno impiegati solo a gara in corso.