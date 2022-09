Inter che pressione! Torino tutto da guadagnare: un giocatore chiave − TS

L’Inter sfiderà il Torino in vista della sesta giornata di Serie A. I granata avranno sicuramente una pressione minore rispetto ai nerazzurri. Inoltre, Juric vedo in un centrocampista la chiave per San Siro

GIOCATORE CHIAVE − Domani pomeriggio alle 18 San Siro riaprirà le porte per Inter-Torino, match in programma per la sesta giornata di campionato. In casa granata si lavora per limare gli ultimi particolari di una sfida tanto difficile quanto prestigiosa. Il Torino rispetto all’Inter avrà tanto da guadagnare: se perde lo farà contro una squadra sulla carta nettamente più forte, ma se dovesse conquistare un risultato positivo le porte della competitività si spalancherebbero ulteriormente. Ivan Juric da casa e Matteo Paro dal Filadelfia hanno già in mente chi sarà il giocatore chiave della gara: Karol Linetty. Il centrocampista polacco dovrà sdoppiarsi nel doppio ruolo di giocatore e allenatore in campo. Dovrà essere lui l’equilibratore della squadra, il giocatore capace di tenere alta la linea per non essere schiacciati dall’Inter. Linetty ha iniziato bene la stagione. Il suo stato di forma e il suo nuovo ruolo al Torino gli permetteranno di riprendere il posto anche in Nazionale in vista del Mondiale in Qatar.

Fonte: Tuttosport − Camillo Forte