Inter-Porto, tutto esaurito a San Siro! Presenti anche cantanti e personaggi famosi

San Siro è pronto a vestirsi nerazzurro per uno degli appuntamenti più importanti della stagione dell’Inter, vale a dire l’ottavo di finale di UEFA Champions League contro il Porto. È atteso difatti il tutto esaurito allo stadio per la sfida di domani.

TUTTO ESAURITO – “Alle 21:00 l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. I tifosi nerazzurri come sempre risponderanno presenti: a San Siro si registrerà l’ennesimo sold-out della stagione, con oltre 75mila spettatori sugli spalti. Il Meazza sarà dunque di nuovo esaurito in ogni ordine di posto e con una politica attenta a consolidare e rafforzare sempre più la relazione con la tifoseria nerazzurra. Sarà una notte speciale, con i tifosi nerazzurri pronti ad accogliere al meglio la squadra di Inzaghi. Sugli spalti saranno davvero tanti i supporter d’eccezione, con cantanti, personaggi dello spettacolo e dello sport, tutti a sostenere l’Inter in questa sfida europea. I cancelli saranno aperti dalle ore 19.00: il Club consiglia di presentarsi con largo anticipo per agevolare le operazioni di afflusso”.

Fonte: Inter.it