Inter-Porto, le pagelle: Onana il migliore in campo, delude Dzeko – TS

Tante sufficienze per i nerazzurri per la prestazione in Inter-Porto. TuttoSport premia Onana e Lukaku con i voti più alti, mentre Dzeko è la delusione della serata

DECISIVI E DELUDENTI – TuttoSport, nelle sue pagelle, premia due giocatori con un 7. Trattasi di Andre Onana e Romelu Lukaku, entrambi decisivi per motivi diversi. Il camerunense effettua quattro parate che permettono ai nerazzurri di mantenere la porta inviolata. Il belga, entrato nel secondo tempo, segna il gol decisivo che corona una buonissima mezz’ora. Il quotidiano torinese elegge invece come peggior in campo Edin Dzeko. La sua partita è da 5 in pagella. Cerca sempre il pallone giusto, ma quando non arriva si fa prendere dal nervosismo, come testimoniato anche dal battibecco con Onana.

Fonte: TuttoSport – S.P