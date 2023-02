Inter-Porto, Inzaghi ha un grosso punto di domanda: bagarre aperta − SM

Archiviata la vittoria contro l’Udinese, è già tempo di pensare a Inter-Porto. Inzaghi dovrà sciogliere un grosso dubbio in avanti. È aperta bagarre per chi dovrà fare da partner a Lautaro Martinez

BALLOTTAGGIO − Dopo l’Udinese, arriva il Porto. Mercoledì a San Siro è serata di gala. L’Inter è attesa dal test più importante di questa primissima parte di 2023, l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La gara contro i friulani, vinta ieri sera per 3-1, ha comunque dato importanti segnali a Inzaghi. Soprattutto in attacco. Lukaku ha ritrovato la via del gol, mentre Dzeko, nonostante qualche segno di stanchezza, rimane un cardine sia tattico che tecnico. In Inter-Porto, dunque, c’è un grosso punto di domanda da risolvere. Chi sarà il partner di Lautaro Martinez? Come riferisce Marco Barzaghi, su Sport Mediaset XXL, Inzaghi ci sta ragionando con la scelta che potrebbe protrarsi fino alle ultime ore.