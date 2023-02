Inter-Porto, Inzaghi domani scioglierà il dubbio tra Dzeko e Lukaku – Sky

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha riportato le ultime novità sul ballottaggio tra Dzeko e Lukaku in vista di Inter-Porto.

ORE DECISIVE − Per Inzaghi sono ore decisive in vista dell’ottavo di finale tra Inter e Porto. L’allenatore, come riportato da Andrea Paventi, è impegnato nella difficile scelta del partner da affiancare a Lautaro Martinez nel match di domani sera. Le ultime notizie sul ballottaggio in attacco: «L’allenamento di oggi può essere o no indicativo anche perché le scelte Inzaghi le prende sempre il giorno della partita. Oggi ha provato sia Dzeko che Lukaku. Se abbiamo una certezza quella è Lautaro Martinez. Il ballottaggio però c’è. Chiaramente il bosniaco ha giocato più partite ed è stato sempre schierato nei match più importanti, soprattutto a causa dei problemi del belga. Ora Lukaku sta migliorando di partita in partita, ha ritrovato il gol con l’Udinese e quindi credo che Inzaghi si prenderà tutto il tempo per scegliere l’opzione migliore possibile. Di certo Lautaro Martinez gioca bene con entrambi e tutto dipenderà da ciò porterà l’allenatore a propendere per uno o per l’altro».

Fonte: Sky Sport24