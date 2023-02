Inter-Porto, due dubbi per Inzaghi: i ballottaggi e il favorito in attacco

Due dubbi per Simone Inzaghi in vista di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma stasera.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, gli unici due dubbi per Simone Inzaghi in vista di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League, riguarda centrocampo e attacco. In porta Andre Onana. In difesa Milan Skriniar, Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni. Ballottaggio a centrocampo tra Henrikh Mkhitaryan e Marcelo Brozovic. Sulle fasce Matteo Darmian a destra e Federico Dimarco a sinistra. In attacco ballottaggio tra Romelu Lukaku e Edin Dzeko, con quest’ultimo favorito sul belga. Uno dei due farà da spalla a Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2), la probabile formazione: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Brozovic, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

