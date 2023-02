Inter-Porto, i diffidati per la Champions League. Niente squalificati

Inter-Porto si giocherà alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, coi diffidati (solo nerazzurri) che in caso di giallo sarebbero squalificati al ritorno. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiude stasera.



INTER-PORTO mercoledì 22 febbraio ore 21

CHAMPIONS LEAGUE – ANDATA OTTAVI

Diffidati Inter Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi (allenatore), Lautaro Martinez

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Porto: nessuno

Squalificati Porto: nessuno