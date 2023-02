Inter-Porto, Conceicao imbattuto da 4 mesi ma con 3 acciaccati: la formazione – CdS

Per Inter-Porto c’è da superare l’ostacolo Conceicao, il grande ex di stasera che ha guidato i suoi a quattro mesi d’imbattibilità. Il Corriere dello Sport incentra le novità di formazione sugli acciaccati, ma comunque convocati (vedi articolo).

I DUBBI – La prima sorpresa di Inter-Porto riguarda i convocati di Sérgio Conceicao, con la presenza degli “infortunati” Evanilson, Galeno e Mateus Uribe. Tutti e tre non sono al meglio ma sono comunque partiti con la squadra, segno di come l’allenatore voglia testarli per capire il minutaggio. Nessuno di loro dovrebbe giocare titolare, col Corriere dello Sport che mette André Franco largo a destra nel 4-4-2 e Toni Martinez partner di Mehdi Taremi in attacco. Zaidu Sanusi è dato in vantaggio su Wendell come terzino sinistro. Il Porto di Conceicao è imbattuto dal 21 ottobre, ultima sconfitta in campionato contro il Benfica, in Champions League ha vinto il Gruppo B con 12 punti pur perdendo le prime due (Atlético Madrid e Club Brugge, poi quattro vittorie consecutive e il ribaltone in classifica). Per gli avversari dell’Inter in corso una striscia di dieci successi di fila in tutte le competizioni, dopo lo 0-0 sul campo del Casa Pia del 7 gennaio. Questa la probabile formazione di Conceicao per Inter-Porto, secondo il Corriere dello Sport: Diogo Costa; Joao Mario II, Pepe, Marcano, Zaidu; André Franco, Grujic, Eustaquio, Pepé; Toni Martinez, Taremi.