Inter-Porto, Conceicao fa pretattica: occhio agli ‘infortunati’ in formazione

Inter-Porto si giocherà domani alle 21. La sorpresa nella lista dei convocati di Conceicao è rappresentata dal recupero di Galeno e Uribe, che in teoria sarebbero infortunati (vedi articolo): ci saranno in formazione?

LE MOSSE DELLA VIGILIA – Per Inter-Porto la sensazione è che l’ex Sérgio Conceicao stia facendo molta pretattica. Questo pomeriggio, nell’allenamento di vigilia, avevano proseguito con le terapie Fabio Cardoso, Evanilson, Galeno, Otavio, Mateus Uribe e Gabriel Veron. Alla fine però, a sorpresa, sia Galeno sia Uribe sono entrati fra i convocati, risultando così a disposizione. A domanda in tal senso in conferenza stampa l’allenatore del Porto ha risposto anche in maniera stizzita (vedi articolo), quasi come se non volesse dare informazioni sulle reali condizioni dei due giocatori. Ha poi detto che possono avere dieci, quindici, venti o quarantacinque minuti, ma non ha parlato di novanta. Che sia un caso o no presumibile che non abbiano molto minutaggio, e che quindi partano dalla panchina.

CHI GIOCA – Per capire l’undici del Porto che sfiderà l’Inter bisogna partire dalle certezze. Intanto il portiere Diogo Costa, già visto ai Mondiali con il Portogallo. Poi la coppia di centrali difensivi, l’espertissimo Pepe e Ivan Marcano passato dalla Roma. Quindi Mehdi Taremi, miglior marcatore stagionale con venti gol, e Toni Martinez come partner d’attacco (lui è a quota dieci, in mezzo c’è il non convocato Galeno con quattordici). Pepé è il secondo per minutaggio dietro Uribe, sarà l’ala sinistra nel 4-4-2 con André Franco che dovrebbe essere confermato a destra. In mezzo al campo nessun dubbio sul canadese Eustaquio, con Marko Grujic compagno di reparto. Terzini Wendell a sinistra e Joao Mario (solo omonimo dell’ex) a destra. Salvo ulteriori sorprese su Galeno e Uribe. Questa la probabile formazione di Conceicao per Inter-Porto: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Wendell; André Franco, Eustaquio, Grujic, Pepé; Taremi, Toni Martinez.