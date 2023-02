Inter-Porto, la Champions League avvia il momento chiave della stagione

Inter-Porto completa stasera, assieme a RB Lipsia-Manchester City, l’andata degli ottavi di Champions League. Alle 21 al Meazza la prima partita contro l’ex Conceiçao, con in palio tanto a livello di stagione.

IL MOMENTO DI DIMOSTRARE – Inter-Porto fa partire la serie di incontri in cui non si potrà più sbagliare. Il senso della stagione della squadra di Simone Inzaghi sarà definito da qui in avanti e, considerato che la Serie A è ormai nelle mani del Napoli, fare bene nelle partite a eliminazione diretta vale come differenza tra un’annata da ricordare e una non all’altezza. L’Inter si presenta al primo momento decisivo in ripresa, dopo la vittoria sull’Udinese, ma deve stare attentissima. Anche perché il Porto, dell’ex non certo indimenticabile Sérgio Conceiçao, non perde da quattro mesi ed è più che una mina vagante, bensì una squadra abituata a questi palcoscenici. Motivo per cui servirà fare una partita di carattere oltre che di qualità.

L’IDEA DALL’INIZIO – Per Inter-Porto occhio alla tentazione Romelu Lukaku. Dopo il ritorno al gol, primo nel 2023, sabato scorso con l’Udinese per il belga c’è un ballottaggio con Edin Dzeko: Inzaghi deciderà in giornata chi mettere come partner di Lautaro Martinez. Sembra invece destinato alla panchina Marcelo Brozovic, complice l’ottimo momento di Henrikh Mkhitaryan e la sua condizione al contrario non proprio eccellente. Ieri in conferenza stampa l’allenatore ha detto di avere vari dubbi: da capire se si tratta di pretattica oppure no. Anche perché, di contro, Conceiçao aveva tanti infortunati (sei in tutto) ma ieri a sorpresa sono partiti per Milano – convocati – sia Galeno sia Mateus Uribe (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Porto: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).