Inter-Porto, Acerbi più di de Vrij! Tre dubbi di formazione per Inzaghi – SM

Inter e Porto si sfideranno domani sera alle 21. Secondo SportMediaset per Inzaghi sono tre i principali dubbi di formazione

LE SCELTE – Inter-Porto andrà in scena domani alle 21. Secondo SportMediaset, sono tre i principali dubbi di formazione del tecnico: il primo riguarda la corsia di destra, con il “solito” ballottaggio fra Darmian e Dumfries. A centrocampo si giocano un posto in cabina di regia Calhanoglu e Brozovic, con Barella e Mkhitaryan che dovrebbero completare il reparto mediano. In attacco sicuro del posto Lautaro Martinez, con Dzeko e Lukaku che si contendono una maglia da titolare. In porta tornerà Onana, così come Skriniar in difesa.

Fonte: Sportmediaset.it