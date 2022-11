Inter, pochi dubbi per Inzaghi: previsti tanti cambi! In difesa torna Acerbi – CdS

Dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, Simone Inzaghi è pronto a sfidare la Juventus. Secondo quanto riportato questa mattina in edicola dal Corriere dello Sport, il tecnico ha le idee chiare sui (tanti) cambi da effettuare nella sua Inter, a partire dalla difesa, dove tornerà Francesco Acerbi.

IN DIFESA – L’Inter anti-Juventus è già delineata in nome dei ragionamenti conservativi attuati nella partita di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco. Non a caso, i cambi rispetto la formazione vista in Germania saranno sette, a partire dalla difesa. Un dubbio ruota attorno al centrale, con Francesco Acerbi favorito su Stefan de Vrij. L’italiano è pronto alla sua sesta presenza dall’inizio del campionato dopo aver giocato da titolare metà girone di Champions League. Milan Skriniar e Alessandro Bastoni giocheranno ai lati. Ballottaggio sciolto sulla fascia mancina con Federico Dimarco che torna da titolare dopo che Robin Gosens ha trovato spazio in Europa.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona