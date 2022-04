Inter, pochi dubbi in vista della Juventus. La scelta in difesa – SM

L’Inter domenica affronta la Juventus in un match cruciale per il proseguo della stagione. Vincere terrebbe aperte le porte per lo scudetto, perdere invece, chiuderle definitivamente. In merito a questo Inzaghi studia la miglior formazione possibile, ecco tutte le scelte del tecnico.

DUBBI – Non dovrebbero esserci dubbi per quanto riguarda la formazione che domenica sera scenderà in campo all’Allianz Stadium contro la Juventus. Sarà inevitabilmente l’Inter migliore. Simone Inzaghi ritrova tutti a disposizione solamente oggi ma le scelte sembrano essere fatte. Secondo Sportmediaset, con il recupero do Marcelo Brozovic il centrocampo si completa con Barella e Calhanoglu ai fianchi e Dumfries-Perisic sugli esterni. Il croato è in vantaggio su Gosens che è comunque in corsa per una maglia. Davanti confermato il tandem Lautaro Martinez – Edin Dzeko mentre in difesa, con l’assenza ancora di de Vrij, il terzetto sarà composto da D’Ambrosio a destra, Skriniar al centro e Bastoni a sinistra. Di seguito la probabile dell’Inter.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

Fonte: Sportmediaset