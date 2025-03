Inter, pochi dubbi di formazione: Carlos Augusto torna in difesa

L’Inter si avvicina alla sfida contro l’Udinese con poche incertezze di formazione. Con Alessandro Bastoni squalificato, la scelta di Simone Inzaghi per la difesa sembra ormai chiara. Ecco l’undici probabile scelto dal tecnico.

DUE ASSENZE PESANTI – Contro l’Udinese, l’Inter dovrà fare a meno anche di Denzel Dumfries e Alessandro Bastoni oltre Lautaro Martinez in attacco. Simone Inzaghi sarà costretto a ridisegnare l’undici titolare, a partire dalla difesa: sarà Carlos Augusto a rimpiazzare il difensore italiano. L’olandese, invece, sta ancora recuperando dalla distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra e, d’accordo con lo staff medico dell’Inter, ha ottenuto il permesso di proseguire le terapie nei Paesi Bassi. L’assenza di Dumfries costringerà Inzaghi a confermare Matteo Darmian sulla fascia destra, con Federico Dimarco a sinistra.

Due recuperi importanti per l’Inter di Inzaghi

A DISPOSIZIONE – Buone notizie arrivano invece dall’infermeria, con il recupero di Stefan De Vrij e Nicola Zalewski. Entrambi hanno lavorato interamente con il gruppo nelle ultime sedute e saranno convocati per la sfida di San Siro contro l’Udinese. Il difensore olandese rappresenta un’alternativa importante in vista del tour de force che attende l’Inter tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Zalewski, invece, potrebbe rivelarsi un’arma utile per le rotazioni sulle corsie laterali.

Inter-Udinese, la probabile formazione nerazzurra

PARTITA DELICATA – L’Inter non vuole distrazioni e sa che la sfida con l’Udinese rappresenta un passaggio fondamentale per consolidare il primato in classifica. Con il Napoli impegnato contro il Milan, i nerazzurri avranno l’opportunità di allungare e mettere ulteriore pressione ai rivali, ma la partita non sarà semplice. Ecco la probabile formazione nerazzurra.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.