Inter-Pisa, un solo cambio all’intervallo: dentro Radu, gli altri confermati

Condividi questo articolo

Antonio Conte Verona-Inter

Il primo tempo di Inter-Pisa si è concluso col risultato di 6-0. Sugli scudi Lautaro Martinez, autore di una tripletta. Come nell’impegno contro il Lugano, all’intervallo Conte esegue diversi cambi.

SOSTITUZIONI – Il punteggio di Inter-Pisa è sul 6-0, e questo consentirà ad Antonio Conte di proseguire con gli esperimenti nei secondo quarantacinque minuti. La compagine toscana è un avversario non probante, ma Conte vuole continuare a valutare le soluzioni a disposizione. Ad inizio secondo tempo un solo cambio per il tecnico pugliese, che toglie Samir Handanovic per il giovane Ionut Radu. Il secondo tempo tra Inter e Pisa riprenderà quindi senza grandi stravolgimenti.