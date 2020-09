Inter-Pisa, tifosi sugli spalti! Il messaggio del club: “Bentornati”

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Per Inter-Pisa sono già presenti alcuni tifosi sugli spalti (come previsto dall’Ordinanza Regionale di oggi). Attraverso alcune foto, l’account social del club nerazzurro ha dato il bentornato al pubblico.

RITORNO A CASA – San Siro torna con il suo pubblico. Sebbene non si tratti di un numero cospicuo, resta comunque un bel colpo d’occhio il ritorno dei tifosi allo stadio. Come mostrato da alcune foto postate dall’account Twitter della società nerazzurra, per Inter-Pisa si può intravedere il pubblico sulle tribune. In campo, invece, prosegue il riscaldamento dei nerazzurri, pronti per la partita di questa sera. L’ultima, prima dell’inizio ufficiale della stagione della squadra.