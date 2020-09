Inter-Pisa, partenza sprint: 1-0 sull’asse Perisic-Lukaku

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter

È in corso in questo momento a San Siro Inter-Pisa, ultima amichevole prima dell’inizio della stagione ufficiale per i nerazzurri. Subito vantaggio dopo 4 minuti, grazie al solito Romelu Lukaku

VANTAGGIO – Si mette subito sui binari giusti per i nerazzurri Inter-Pisa. Al quarto minuto di gioco, infatti, la squadra di Antonio Conte apre le marcature: apertura di Roberto Gagliardini, cross di Ivan Perisic e in area ci pensa Romelu Lukaku a raccogliere il pallone e a segnare la rete dell’uno a zero. Ricordiamo che la partita non è trasmessa in diretta TV, pertanto seguiranno aggiornamenti.