Inter-Pisa, niente diretta TV: ecco come seguire la partita amichevole

Inter-Pisa si giocherà domani alle ore 18, come ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A (che per i nerazzurri partirà sabato 26 contro la Fiorentina). Purtroppo non ci sarà la diretta TV: la partita sarà visibile soltanto in differita. Su Inter-News.it, in ogni caso, sarà possibile ricevere gli aggiornamenti.



NIENTE DIRETTA TV – L’Inter torna in campo a San Siro, per la prima volta in questa stagione, per l’amichevole contro il Pisa. La squadra di Antonio Conte ha debuttato battendo 5-0 il Lugano nell’amichevole di martedì, e alle ore 17 di oggi avrà l’allenamento congiunto con la Carrarese al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Domani, sabato 19 settembre alle ore 18, sfida tutta nerazzurra contro la formazione toscana che la prossima settimana inizierà la sua Serie B. Si tratterà dell’ultimo impegno precampionato, prima del debutto in Serie A previsto per sabato 26 alle ore 20.45 (sempre a San Siro) contro la Fiorentina, che in contemporanea domani sfiderà il Torino.

DOVE VEDERE INTER-PISA

Inter-Pisa non avrà diretta TV. La società comunica che la preparazione al match e la cronaca in tempo reale, con foto e contributi dallo stadio, saranno disponibili sul sito e sull’app ufficiale del Club e sui canali social.

La partita sarà poi trasmessa in differita:

alle 23.30 in streaming sui canali YouTube e Facebook della società (visibile solo al di fuori del territorio italiano)

e della società (visibile solo al di fuori del territorio italiano) alle 23.30 su Sky Sport

all’1.30 su Inter TV

