Inter-Pisa, nerazzurri scatenati: 3-0: Gagliardini e Lautaro Martinez in rete

Lautaro Martinez Inter-Napoli

Dopo la rete dell’1-0 grazie a Romelu Lukaku, arrivano altri due gol nel giro di 13 minuti per i nerazzurri in Inter-Pisa. Questa volta in rete ci vanno Roberto Gagliardini e Lautaro Martinez.

RADDOPPIO – Su un’azione di Lautaro Martinez arriva anche il 2-0 per i nerazzurri in Inter-Pisa. Ad andare in rete è Roberto Gagliardini che raccoglie – arrivando a rimorchio – una sponda di Romelu Lukaku, raddoppiando quindi il punteggio che si era aperto al quarto minuto proprio grazie al centravanti belga.

…E TRE – Non passa molto e arriva anche il gol del 3-0. Questa volta, a mettere il suo sigillo su Inter-Pisa, ci pensa Lautaro Martinez. Apertura di Eriksen al 13′ con un lancio di cinquanta metri per Hakimi, cross per l’inserimento di Gagliardini che serve nell’area piccola Lautaro per il facile colpo di testa che vale il tris nerazzurro. Seguiranno aggiornamenti sulla sfida, che non è trasmessa in diretta televisiva.