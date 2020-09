Inter-Pisa, ancora 6-0: Conte ne cambia 5, fuori anche Lukaku-Lautaro

Romelu Lukaku Inter

A metà del secondo tempo Inter-Pisa si svolge sempre sul risultato di 6-0. Conte ne approfitta allora per modificare la formazione in campo, con 5 sostituzioni. Fuori anche la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro-Martinez, fin qui protagonisti.

SOSTITUZIONI – A metà della ripresa Inter-Pisa procede col risultato invariato. 6-0 per i padroni di casa, trascinati da una tripletta di Lautaro Martinez. E proprio il Toro è tra i giocatori che Antonio Conte decide di sostituire, concedendo il meritato riposo. Escono sia lui sia Romelu Lukaku (autore dell’1-0): al loro posto Alexis Sanchez e Eddie Salcedo. E i cambi ci sono anche a centrocampo: Conte toglie Nicolò Barella per Lucien Agoumé, e Achraf Hakimi per Dalbert. L’ingresso del mancino brasiliano porta subito Ivan Perisic a spostarsi sulla corsia destra, finora occupata dal neo-arrivato marocchino. Infine, fuori anche Alessandro Bastoni, oggi schierato al centro della difesa. Al posto del 21enne italiano il giovanissimo Lorenzo Pirola.