Inter piccola contro le piccole, un trend da cambiare per un posto in Champions League – CdS

La solita Inter crolla nei suoi stessi errori, ma soprattutto secondo il Corriere dello Sport è inspiegabile come la squadra allenata da Simone Inzaghi sia grande contro le grandi e piccola contro le piccole.

DA CAMBIARE – Anche contro la Sampdoria si è confermata l’equazione di questo inizio 2023, vale a dire Inter piccola contro le piccole, ma grande contro le grandi. E allora il vero problema è trovare un antidoto a questo atteggiamento, che, nelle scorse settimane, era già costato il pareggio con il Monza e la sconfitta interna con l’Empoli. La squadra allenata da Simone Inzaghi si è lasciata trascinare, ancora una volta, nella presunzione e nella sufficienza. Attenzione, l’Inter ha chiaramente dimostrato il suo valore superiore rispetto alla Sampdoria. Ma, comunque, non ha fatto abbastanza per portare a casa i 3 punti. E con uno scudetto praticamente ormai andato e un Napoli a +15 in classifica, attenzione a non complicare le cose per un posto nella prossima Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno