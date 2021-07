Inter-Pergolettese, oggi nuovo allenamento congiunto: Inzaghi fa altri test

Inter-Pergolettese ha sostituito la gara amichevole con l’Arsenal, vista la mancata partenza per la Florida Cup. Oggi si gioca alle 18 ad Appiano Gentile, ma sarà “solo” un allenamento congiunto.

L’AVVICINAMENTO PROSEGUE – Oggi doveva esserci l’Arsenal, invece sarà Inter-Pergolettese. La scelta dei Gunners, martedì scorso, di non partecipare alla Florida Cup ha fatto sì che anche i nerazzurri rinunciassero alla tournée americana. Necessario quindi rifare il programma, trovando nel club di Serie C (che a sua volta aveva avuto un’amichevole annullata, contro l’Atalanta) un avversario per mettere minuti nelle gambe. Simone Inzaghi, a quattro settimane dall’esordio in Serie A, contro la Pergolettese potrà quindi fare altri test per trovare la sua Inter. Tuttavia, come noto, saranno ancora tanti gli assenti (vedi articolo). Ci sarà spazio però per i giovani che si sono messi in mostra nel precampionato, su tutti Martin Satriano, e per i volti nuovi come Hakan Calhanoglu e il rientrante Federico Dimarco. La Pergolettese, come spiegato dal suo tecnico Stefano Lucchini nell’intervista esclusiva alla nostra testata, si presenterà con voglia di far bene (vedi articolo). Da ricordare che Inter-Pergolettese, come già avvenuto per gli altri allenamenti congiunti con Sarnico e Pro Vercelli, non sarà trasmessa in diretta (vedi articolo). Su Inter-News.it troverete comunque tutti gli aggiornamenti.