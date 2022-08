Inter in campo con la Pergolettese: inizia l’allenamento congiunto

Inter in campo proprio in questo momento ad Appiano Gentile contro la Pergolettese. Alle 18.30 ha infatti preso il via l’allenamento congiunto tra le due squadre.

CALCIO D’INIZIO – Al via la sfida tra Inter e Pergolettese, allenamento congiunto organizzato quest’oggi ad Appiano Gentile. La squadra guidata dal tecnico Simone Inzaghi prosegue dunque la preparazione in vista della prima gara di campionato contro il Lecce prima della quale, questo sabato, arriverà anche la gara amichevole contro il Villarreal. Seguici su Inter-News.it per ricevere aggiornamenti sulla gara in corso proprio in questi istanti al Suning Training Centre.