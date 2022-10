Inter, per i giocatori una domenica di allenamenti. Mirino al Bayern Monaco

L’Inter è tornata quest’oggi ad allenarsi dopo la vittoria rotonda al Giuseppe Meazza contro la Sampdoria. Il calendario ora recita prima Bayern Monaco, poi Juventus, sfida importantissima.

DUE NEL MIRINO – La squadra di Simone Inzaghi non conosce riposo. I giocatori dell’Inter hanno passato la loro domenica nei campi d’allenamento di Appiano Gentile (vedi il video). Il pensiero va alla partita di martedì contro il Bayern Monaco, ma soprattutto al match più importante dell’anno, ossia quello con la Juventus a Torino. In settimana l’obiettivo è ovviamente non fare brutta figura all’Allianz Arena e non uscire con infortuni dall’ormai poco utile impegno europeo. Probabilmente qualche titolare rifiaterà. Potrebbero partire dal primo minuto Asllani, Darmian, Gosens e Correa. Le soluzioni sono molte, sta ad Inzaghi decidere quanto fare affidamento al turn-over.

OCCHI A TORINO – Ovviamente lo scontro diretto di campionato impone queste scelte, in quanto per l’Inter sarà fondamentale non perdere a Torino. Vincere contro la Juventus potrebbe dare il colpo di grazia ai bianconeri e permetterebbe all’Inter di continuare la rincorsa ai piani alti della classifica. La storia dice che nell’ultima stagione Allegri non ha mai battuto Inzaghi. 2 vittorie ed un pareggio nato da un rigore molto dubbio dato negli ultimi attimi di partita alla Juventus. I presupposti per uscire indenni da questa settimana ci sono, la forma ottima della squadra può aiutare.