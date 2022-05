Inter, per de Vrij i postumi dello scontro con Keita Baldé: le sue condizioni

L’Inter domenica alle ore 18.00 affronterà la Sampdoria a San Siro nell’ultima giornata di campionato che potrebbe ancora valere lo scudetto in caso di vittoria con i blucerchiati e sconfitta del Milan con il Sassuolo (QUI le ultime da Appiano Gentile). Secondo le ultime di Sky Sport 24, de Vrij ha accusato la botta con Keita Baldé

COLPO DA POCO – L’Inter domenica alle ore 18.00 scende in campo a San Siro contro la Sampdoria per l’ultima partita stagionale. Oggi la squadra di Simone Inzaghi si è ritrovata ad Appiano Gentile. Tutti hanno lavorato in gruppo tranne Matias Vecino che comunque sta meglio. Anche Stefan de Vrij sta bene, nonostante abbia accusato la botta con Keita Baldé nell’ultima partita con il Cagliari: «Qui c’è serenità e la voglia di vincere per non avere rimpianti. C’era de Vrij che aveva i postumi di uno scontro con Keita Baldé però per domenica dovrebbe essere anche lui a disposizione», così Marco Demicheli su Sky Sport 24.