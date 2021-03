Inter, penultima settimana di vantaggio sugli impegni. Poi si vede: il calendario

L’Inter ha la penultima settimana di vantaggio degli impegni settimanali rispetto agli avversari. Da dopo la sosta i nerazzurri saranno pari con la Juventus, mentre bisognerà vedere cosa succederà col Milan in Europa League. Ecco l’analisi e il calendario, con la Serie A che riprenderà domani (vedi articolo).

NIENTE PIÙ DOPPIO IMPEGNO – Negli ultimi tre mesi si è sottolineata la differenza fra Inter, Juventus e Milan: i nerazzurri non avrebbero avuto il doppio impegno in questo periodo della stagione. Un vantaggio per tanti, evidenziato ricordando come spesso Antonio Conte ha vinto quando non aveva le coppe. Ecco, da martedì sera la differenza con la Juventus non c’è (quasi) più: il Porto ha rimandato a casa Andrea Pirlo dalla Champions League. Il quasi è legato alla prossima settimana: i bianconeri recupereranno il match della terza giornata di Serie A contro il Napoli mercoledì 17. In mezzo c’è anche il Milan, che oggi (ore 18.55) gioca l’andata degli ottavi di Europa League col Manchester United, con ritorno al Meazza giovedì prossimo. A fine marzo ci sarà un’inutile sosta per le nazionali, soprattutto per il momento, poi si dovrà valutare. L’Inter, fino a qui, ha incamerato punti di vantaggio preziosi per l’ultima parte della stagione. Avere lo stesso numero di partite, partendo da una posizione superiore, non è detto che possa avere qualche ripercussione. Ecco il calendario delle tre sfidanti fino alla sosta.

Oggi: Manchester United-Milan (Europa League, andata ottavi) ore 18.55

Domenica 14 marzo: Torino-Inter (Serie A, 27ª giornata) ore 15, Cagliari-Juventus ore 18, Milan-Napoli ore 20.45

Mercoledì 17 marzo: Juventus-Napoli (Serie A, recupero 3ª giornata) ore 18.45

Giovedì 18 marzo: Milan-Manchester United (Europa League, ritorno ottavi) ore 21

Sabato 20 marzo: Inter-Sassuolo (Serie A, 28ª giornata) ore 20.45

Domenica 21 marzo: Juventus-Benevento (Serie A, 28ª giornata) ore 15, Fiorentina-Milan ore 18