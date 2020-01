Inter, passione a San Siro: oggi oltre 70mila, numeri anche in Coppa Italia – TS

“Tuttosport” sottolinea i numeri dei tifosi dell’Inter. Col Cagliari si va verso il tutto esaurito, ma anche per la Coppa Italia i numeri sono buoni.

CHE PUBBLICO – Per il lunch match Inter-Cagliari a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Previsti oltre 70.000 spettatori, praticamente il tutto esaurito ad eccezione del settore ospiti. Ma non finisce qui. Il pubblico interista sta rispondendo alla grande anche per quello che riguarda la gara di Coppa Italia di mercoledì alle 20.45. Per la sfida con la Fiorentina già sono stati superati i 35mila tagliandi venduti. La previsione è di toccare quota 45mila, ma se oggi l’Inter vincesse si potrebbe addirittura fare di meglio.