Inter in campo a Pasqua, non è la prima volta: prima di Bologna 21 anni fa!

Non è la prima volta che l’Inter gioca nel giorno di Pasqua. C’è un altro precedente che risale al 2004, quando i nerazzurri erano allenati da Zaccheroni.

COME 21 ANNI FA – A distanza di 21 anni, l’Inter ritrova il campo a Pasqua e lo fa a Bologna. L’ultima volta che l’Inter è scesa in campo la domenica di Pasqua è datata 11 aprile 2004. Nella 29ª giornata di Serie A l’Inter affronta il Perugia in trasferta allo stadio Renato Curi. Si tratta di una stagione particolare, con i nerazzurri allenati da Alberto Zaccheroni che lottano contro Parma e Lazio per conquistare il 4° posto e la qualificazione ai preliminari di Champions League: la sfida si gioca a Pasqua, in mezzo tra l’andata e il ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA contro il Marsiglia.

LA PARTITA – L’Inter scende in campo vestita di giallo, colore della terza maglia di quella stagione: la partita col Perugia è ricca di emozioni e colpi di scena. Al 24′, è l’Inter ad aprire il match con una meraviglia di Adriano. L’Imperatore al suo massimo: il brasiliano controlla di petto spalle alla porta pochi metri oltre la metà campo, si libera di Diamoutene con una veronica e mette a sedere Di Loreto in area con un doppio passo fulmineo. Il suo sinistro è morbidissimo e scavalca Kalac. Nella ripresa, il Perugia di Serse Cosmi ribalta tutto segnando prima con Eugenio Di Francesco di testa e poi con Dario Hubner. Ma la Beneamata non muore mai. All’86’ Adriano regala un’ulteriore dimostrazione della sua potenza, battendo Kalac con un rasoterra forte e preciso. La rimonta viene completata tre minuti più tardi da Oba Oba Martins. Il match finisce appunto 3-2 per i nerazzurri.