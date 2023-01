Inter partita ieri per Riyad: delegazione di circa 80 persone – TS

Nella giornata di ieri l’Inter è partita direzione Riyad, dove mercoledì si disputerà la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan.

PARTENZA – Ieri l’Inter si è imbarcata in direzione Riyad in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. La delegazione nerazzurra era composta da circa 80 persone. Tra queste anche Handanovic e Brozovic, che sono partiti con il gruppo ma difficilmente troveranno spazio in partita. Potrebbero dunque accomodarsi in panchina.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini