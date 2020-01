Inter, partita amichevole contro il Legnano: in gol...

Inter, partita amichevole contro il Legnano: in gol anche Sanchez

L’Inter prosegue la preparazione alla partita contro il Cagliari, in programma domenica alle ore 12.30. La squadra di Conte, oltre ad aver ufficializzato Moses (vedi articolo), nel pomeriggio ha disputato un’amichevole contro il Legnano, capolista assieme alla Pro Sesto del Girone B di Serie D. 3-1 il risultato, in gol anche Sanchez.

INTER-CAGLIARI -3 – “Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista della sfida contro il Cagliari in programma domenica alle 12.30 al Meazza e valida per la ventunesima giornata della Serie A TIM.

La prima squadra ha sostenuto un allenamento congiunto contro l’AC Legnano. La gara è terminata 3-1 con i gol nerazzurri di Andrea Ranocchia, Alexis Sanchez e Borja Valero“.

