Inter in partenza per la Supercoppa Italiana: un aggregato in gruppo!

L’Inter a breve lascerà l’Italia direzione Riyad, in vista della Supercoppa Italiana con le semifinali venerdì con la Lazio. La squadra è appena arrivata in aeroporto e – a sorpresa – al gruppo di Inzaghi c’è un’aggiunta.

UNO IN PIÙ – Comincia anche per l’Inter la missione Arabia Saudita. La squadra di Simone Inzaghi, con anche lo staff tecnico e i principali dirigenti, è da pochi minuti arrivata a Malpensa dove partirà fra poco direzione Riyad. In gruppo il nuovo acquisto Tajon Buchanan, che potrebbe avere la prima presenza proprio in Supercoppa Italiana, ma anche un aggregato. Si tratta di Aleksandar Stankovic, aggiunto dalla Primavera di Cristian Chivu. Per il resto squadra al completo per l’Inter, al netto ovviamente di Juan Guillermo Cuadrado che ne avrà ancora per non meno di due mesi. C’è anche Stefano Sensi, per il quale si è parlato a lungo di cessione per il momento non concretizzata. L’Inter a breve decollerà da Malpensa, seguendo quanto fatto dalla Lazio (già in volo) e arrivando in serata a Riyad. Lì si allenerà da domani, poi giovedì la conferenza stampa di vigilia di Inzaghi con un giocatore. La speranza, ovviamente, è che l’Inter dall’Arabia Saudita torni fra una settimana con un trofeo.