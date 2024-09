Inter in partenza da Milano! Tutto pronto per volare verso Manchester

L’Inter domani sarà impegnata nella prima partita della nuova super Champions League contro il Manchester City, alle ore 21.00. La partenza della squadra da Milano.

DEBUTTO EUROPEO – Manchester City-Inter andrà in scena domani alle 21.00 all’Etihad Stadium. Debutto dei nerazzurri in Champions League, che dovranno vedersela contro i campioni d’Inghilterra. Si tratta di una sorta di rivisitazione della finalissima dello scorso 10 giugno a Istanbul. La squadra si trova a Malpensa e presto volerà per andare a Manchester. Arrivo in serata, dove poi ci sarà la conferenza stampa di Simone Inzaghi con Yann Sommer. Match di prestigio, in uno stadio bello e caldo come quello dei Citizens.

Inter in partenza verso Manchester: tutti a Malpensa!

IN VOLO – Volti sorridenti e concentrati in vista dell’impegno Champions League di domani tra Manchester City e Inter. Il volo partirà a breve e presto i nerazzurri si dirigeranno verso l’Inghilterra. Domani il grandissimo incontro con gli inglesi di Guardiola, il quale ha parlato oggi in conferenza stampa insieme al centrocampista spagnolo Rodri. Non presenti con la squadra né Federico Dimarco né Marko Arnautovic. I due cercheranno di recuperare per la prossima partita di campionato contro il Milan, in programma domenica sera alle 20.45, allo stadio San Siro di Milano.