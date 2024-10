Inter in partenza, prima di Empoli un’altra tappa: il programma!

L’Inter, anche se con pochissimo tempo a disposizione, si prepara ad affrontare l’Empoli in trasferta. Di seguito le ultime novità sul viaggio e sul programma delle prossime ore.

TERZA TRASFERTA – Le sveglie dei tifosi nerazzurri sono impostate per le ore 18.30 di domani, quando ci sarà il fischio d’inizio di Empoli-Inter. Archiviata, anche se non del tutto, la sfida di domenica scorsa contro la Juventus, gli uomini di Simone Inzaghi devono immediatamente spostare il focus su quella di mercoledì. Gli interisti a disposizione del mister piacentino hanno avuto praticamente solo meno di due giorni per preparare il match, che include anche il viaggio verso la destinazione toscana. Quella di Empoli sarà la terza trasferta dei nerazzurri in circa dieci giorni, dopo quella dell’Olimpico di Roma del 20 ottobre e quella di Berna (in Svizzera) dello scorso 23. In queste ore arrivano novità proprio sul viaggio in programma per la squadra milanese.

Empoli-Inter, il viaggio e il programma dei nerazzurri alla vigilia

LE PROSSIME ORE – Alla vigilia di Empoli-Inter e dopo aver affrontato il secondo allenamento utile per preparare il match, i nerazzurri si sono messi in viaggio per raggiungere la meta della trasferta. Come riporta Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport 24, la squadra di Inzaghi è già partita in direzione Firenze. Proprio lì si fermeranno questa sera i nerazzurri, dove alloggeranno e trascorreranno la notte. Empoli, dove domani allo Stadio ‘Carlo Catellani’ si terrà l’undicesimo match di Serie A, verrà raggiunta dagli interisti solo nella giornata di domani. Quando, tra l’altro, si terrà la rifinitura e l’ultima sessione di lavoro a disposizione. Questo, dunque, il programma nerazzurro delle prossime ore, che anticiperanno il ritorno in campo dopo il pareggio di San Siro contro la Juventus.