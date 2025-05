Inter, partenza da Appiano Gentile e volo direzione Monaco! L’orario di partenza

È ufficialmente cominciata la missione finale dell’Inter. Dopo l’ultimo allenamento sostenuto ieri ad Appiano Gentile, la squadra di Simone Inzaghi ha passato la notte in ritiro, mantenendo la concentrazione altissima in vista dell’appuntamento più importante della stagione: la finale di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma sabato 31 maggio alle ore 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

IN PARTENZA – Questa mattina, intorno alle 9:50, il pullman nerazzurro ha lasciato il centro sportivo “Suning Training Centre”. Un momento simbolico e carico di significato: il viaggio verso Monaco non è solo una trasferta, ma l’ultimo passo di un cammino lungo, emozionante e faticoso, che potrebbe riportare la Coppa dei Campioni a Milano, quindici anni dopo l’ultimo trionfo del 2010. La squadra si è diretta verso l’aeroporto di Milano Malpensa, da dove è previsto il decollo alle ore 10:30 con un volo charter dedicato. Una volta atterrati in Germania, Lautaro e compagni si trasferiranno nel quartier generale designato nella città bavarese, dove proseguirà il ritiro in vista della sfida contro il PSG.

Inter, comincia la missione per la finale di Champions League!

FINALE DA VIVERE – La società ha curato ogni dettaglio logistico e sportivo per consentire alla squadra di arrivare all’appuntamento in condizioni ottimali. Nella mente di tutti i giocatori e dello staff c’è un solo obiettivo: tornare da Monaco con un “passeggero” in più, quella Champions tanto sognata e inseguita. Il viaggio della speranza è iniziato, con la consapevolezza di rappresentare non solo un club, ma milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo. Il countdown verso il fischio d’inizio è ufficialmente partito. Ora, la parola passa al campo.